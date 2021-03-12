صلاح الدين.. تفاصيل جديدة عن مجزرة "البو دور"

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء تكريت عمر الشنداح، يوم الجمعة، تفاصيل مجزرة نفذها مسلحون لأفراد عائلة في منطقة "البو دور" جنوبي القضاء، مؤكدا أن الهجوم إرهابي واستهدف ثلاثة منازل.

وقال الشنداح، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين بزي عسكري يرتدون اللثام، ويستقلون سيارتين، مبينا أن بحسب رواية شهود عيان من أهالي المنطقة "اقتحم المسلحون فجر اليوم، ثلاثة منازل أحدها لمنتسب أمني والآخر لمحامٍ والثالث لأحد المدنيين، وقتلوا 7 أفراد وأصابوا ثامنا، والضحايا بينهم نساء وأطفال".

وأوضح الشنداح، أن "المعلومات والتحقيقات الأولية أكدت أن الحادث إرهابي، تقف وراءه عناصر داعش لدواع انتقامية، وأن التحقيقات مستمرة لكشف خيوط الجريمة بالكامل"، لافتا إلى أن "قوات الأمن اتخذت إجراءات مشددة في عموم مناطق جنوبي تكريت للتحري عن منفذي الهجوم والقبض عليهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، أن مسلحين يرتدون زياً عسكرياً هاجموا قرية بمنطقة البو دور بمحافظة صلاح الدين، وقتلوا سبعة أشخاص من عائلة واحدة بينهم نساء بعد الهجوم على منزلهم.