صلاح الدين.. تعزيزات بشرية ولوجستية في بؤر ساخنة لمواجهة "الهجمات الليلية"

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، عن تعزيزات بشرية ولوجستية شمال قضاء بيجي لمواجهة الهجمات "الليلية الدامية" والحد من تحركات مفارز تنظيم "داعش".

وقال مدير ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي محمد زيدان لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الأمنية عززت محيط الناحية ومنطقة (المسحك) الساخنة بفوج طوارئ شرطة صلاح الدين الثالث، لتأمين محيط بيجي والمسحك من اطراف جبال مكحول وصولاً الى مسؤولية اللواء 51 من الحشد الشعبي في منطقة الفتحة شرقي صلاح الدين".

وأكد زيدان، أن "القيادات الأمنية عززت مناطق اطراف الزوية وقراها بنقاط مرابطة ثابتة وكاميرات رصد حرارية ومفارز ودوريات مستمرة لرصد أي تحركات لعناصر داعش نحو المناطق السكنية والقطعات الأمنية ومنع وقوع أي مجازر دموية جديدة".

وكشف زيدان عن "وجود نشاط وتحركات لعناصر داعش في المناطق المفتوحة بين جبال مكحول ومنطقة الفتحة في محاولة لايجاد ثغرات ونقاط ضعف للتسلل وتنفيذ هجمات مباغتة"، مستدركاً، أن "نشاطات داعش تحت الرصد والمراقبة الأمنية بشكل مستمر وان الأوضاع مستقرة وتحت السيطرة منذ اشهر طويلة".

وتعد مناطق شمالي بيجي واطراف ناحية الزوية المحاذية لجبال مكحول من البؤر الساخنة للتنظيمات المسلحة وتحوي خلايا ومفارز لـ"داعش" تهدد القرى السكنية والقطعات الأمنية بين الحين والأخر.