صلاح الدين تطالب بتفعيل منظومة المختارين لمواجهة الهجمات الليلية

شفق نيوز/ طالبت محافظة صلاح الدين، يوم الخميس، السلطات الامنية بتفعيل منظومة مختاريّ الأحياء السكنية لمواجهة الهجمات المباغتة والليلية التي يشنها عناصر داعش في القرى والقصبات الساخنة.

وقال النائب عن المحافظة جاسم حسين الجبارة لوكالة شفق نيوز، ان "تفعيل دور المختارية حلقة امنية واستخبارية مهمة لاستباق المعلومة وكشف اي تحركات او نشاطات مريبة للجماعات الارهابية في المناطق والقصبات الساخنة والنائية".

واشار الى ان "بعض المخاوف والتهديدات منعت الكثير من مختاري المناطق من القيام بواجباتهم وادوارهم الامنية المهمة".

واكد الجبارة ان "غياب الحماية الامنية والدعم المادي للمختارين تسبب بتعطيل عملهم، الى جانب نقص التعزيزات الامنية، مما اتاح الكثير من الوقت للجماعات المسلحة بأن تخطط لهجمات وعمليات مستغلة غياب العيون الاستخبارية الا وهي مختارو المناطق".

وشدد على ضرورة "اطلاق برنامج دعم فاعل للمختارين لكشف وتحديد اماكن المطلوبين والمتعاونين معهم باعتبارهم اصحاب دراية امنية تامة بطبيعة وجغرافية مناطقهم واوضاعها الامنية بجميع تفاصيلها".

ونهب الجبارة الى ان "هجمات تنظيميّ القاعدة وداعش ضد المختارين خلفت العشرات من الشهداء والجرحى في الكثير من المناطق ما ولد تردداً وخللاً بالثقة بين منظومة المختارين والاهالي وبين الاجهزة الامنية".

يشار الى ان المختارين هم حلقة وصل بين المواطنين والجهات الحكومية والامنية وتعرضوا لهجمات عنيفة في المحافظات الساخنة.