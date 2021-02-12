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صلاح الدين تطالب بتطهير "ممرات الموت" خشية هجمات "دموية"

Category: أمـن

Date: 2021-02-12T16:56:29+0000
صلاح الدين تطالب بتطهير "ممرات الموت" خشية هجمات "دموية"

شفق نيوز/ طالب مسؤول حكومي في صلاح الدين، اليوم الجمعة، بتطهير ومسك ما اسماها "ممرات الموت"، شمالي المحافظة تخوفا من مساع تنظيم داعش لاعادة بناء صفوفه وشن هجمات دموية جديدة.

وقال مدير ناحية الزوية التابعة لقضاء بيجي شمالي صلاح الدين محمد زيدان لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر تنظيم داعش لازالوا يتنقلون بين اطراف منطقة "النمل" شمالي بيجي ومنطقة "الخانوكة" جنوبي قضاء الشرقاط وهي تمثل ممرات خطيرة لتنقل عناصر داعش والاعداد لمخططات ارهابية وهجمات مباغتة ربما تستهدف الاهالي او القطعات الامنية".

ودعا زيدان الى "تطهير الممرات المميتة وتعزيزها بقطعات امنية مع الابقاء على قوات الجيش لواء 42 -الفوج الاول التابعة للفرقة العاشرة وبشكل دائمي لمنع عودة داعش الى معاقله وبؤره الخطيرة في اطراف جبال مكحول ومناطق شمالي بيجي".

واكد ان "تنظيم داعش فقد 70% من قدرته شمالي صلاح الدين بعد الضربات الجوية والعمليات العسكرية خلال الشهرين الماضيين الا ان الخطر والقلق الامني لازال قائما ويتطلب تكثيفا للجهود الاستخبارية والعمليات النوعية".

وتعرضت مناطق اطراف بيجي خلال الاشهر الماضية لهجمات بالعبوات الناسفة واسلحة القنص لقربها من جبال مكحول اكبر معاقل التنظيمات المسلحة، وخلفت قتلى وجرحى من المدنيين والعناصر الامنية.

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