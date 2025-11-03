صلاح الدين تصحو على حادثين مروعين يخلفان إصابات ووفيات

شفق نيوز- صلاح الدين

سجلت محافظة صلاح الدين، يوم الاثنين، وقوع حادثين مروريين منفصلين أسفرا عن عدد من الضحايا.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن حادثاً مرورياً وقع على طريق سامراء–الثرثار، تعرضت له عجلة عسكرية تابعة للفرقة 16 في الجيش العراقي، ما أدى إلى وفاة أحد المنتسبين وإصابة ضابط وثلاثة منتسبين آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر أن حادثاً آخر وقع على طريق تكريت–الدور، وأسفر عن وفاة أربعة أشخاص".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادثين، فيما سهلت نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الأصولية".