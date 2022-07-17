صلاح الدين تشكل لجنة تحقيقية بحادث "اغتيال غامض"

شفق نيوز/ أعلنت محافظة صلاح الدين اليوم الأحد تشكيل لجنة تحقيقية بحادثة اغتيال مواطن ونجله غربي مدينة سامراء امس الجمعة.

وقال مصدر أمني رفيع لوكالة شفق نيوز؛ ان محافظ صلاح الدين وكالة إسماعيل خضير الهلوب امر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة مدير مكافحة إجرام صلاح الدين وعضوية كبار الضباط من مديرية الاستخبارات والأمن، للتحقيق بملابسات الحادث الإجرامي الذي راح ضحيته أحد المواطنين ونجله على الطريق السريع غربي قضاء سامراء في منطقة (الحويش) نتيجة اطلاق نار تعرضت له سيارتهم.

وأكد المصدر أن المحافظ شدد على الكشف عن الجناة وتسليمهم للقضاء العادل خلال 72 ساعة لمنع تكرار الحوادث الاجرامية التي تخل بالأمن الاجتماعي وتثير الرعب لدى المواطنين، مشيرا الى ان المحافظة تنعم باستقرار امني في عموم مناطقها ولا عودة لاغتيالات الموت والإرهاب مجددا.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، امس السبت أن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار، صباح اليوم، تجاه سيارة نوع (كيا حمل) يستقلها مزارع ونجله في منطقة الحويش، على الطريق السريع غربي مدينة سامراء، ما اسفر عن مقتلهما في الحال"، مبيناً أن السائق "فقد السيطرة على المركبة ما ادى لاصطدامها بالحواجز الكونكريتية".

وبين، أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث الذي مازالت ملابساته غامضة"، مرجحاً في الوقت ذاته أن "يكون الهجوم جنائياً وليس إرهابيا".

من جانبه أفاد مصدر أمني آخر، بأن "سائق المركبة (حمل كيا) فقد السيطرة على مقود المركبة، ما أدى الى إرتطامه بإحدى الكتل الكونكريتية في الجزرة الوسطية على طريق تكريت سامراء قرب سيطرة الحويش، ووفاته مع نجله".

واستبعد المصدر الثاني، أن "يكون الحادث إطلاق نار"، مؤكداً أنه "حادث سير مروري".