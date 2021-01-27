صلاح الدين تخفّضُ عدد سيطراتها الأمنية وتنشئ أربعة مداخل للمحافظة

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين عمار الجبر يوم الاربعاء عن خطة انشاء المداخل الرئيسية الاربعة للمحافظة من جهة بغداد وكركوك ونينوى والانبار.

جاء ذلك في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش زيارة ميدانية اجراها اليوم لسيطرة الشيخ ابراهيم في قضاء الدجيل، جنوبي صلاح الدين، يرافقه مدير شرطة المحافظة، قنديل خليل ومدير تخطيط صلاح الدين اسامة علي وعدد من المهندسين.

واوضح الجبر ان تلك المداخل ستكون "مجهزة بكامل الاحتياجات ووفق خطط منظمة، مع توفير اربعة جسور للمشاة في مدينة تكريت".

وشدد على ضرورة انجاز الاعمال بالوقت القياسي ضمن العام الحالي، وضمن شروط وخطط مهندسي المحافظة، ومع مايتماشى مع تصاميم الحداثة.

وافصح محافظ صلاح الدين عن خطة لتخفيض عدد السيطرات في المحافظة، مع دعم وزيادة الجهد الاستخباراتي والقوات الامنية، لتسهيل تحركات السكان والمساهمة في الخطط الامنية "الناجحة".