صلاح الدين.. "برقية استخباراتية" تضع 3 وحدات إدارية في حالة استنفار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الأربعاء، باستنفار القطعات والتشكيلات الامنية في اقضية بلد والدجيل والضلوعية على خلفية معلومات استخباراتية أفادت باحتمال شن هجوم وشيك على مدنيين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاجهزة الاستخبارية عممت برقيات تحذير شديدة للقطعات الامنية في بلد والدجيل والضلوعية بعد ورود معلومات بوجود حزام ناسف او عجلة مفخخة لشن هجوم على أهداف مدنية خلال ايام عيد الاضحى".

وأشار إلى "تشديد الاجراءات الامنية وتعزيز انتشار التشكيلات في الاماكن العامة والمتنزهات والشوارع الرئيسية لحماية المواطنين من اي هجوم ارهابي محتمل".

واضاف المصدر أن "الاجهزة الامنية تواصل البحث والتحري المكثف لمنع وقوع اي هجوم ارهابي او خرق امني في صلاح الدين خلال ايام العيد".

وكان انتحاري من داعش قد فجر نفسه وسط سوق شعبية بمدينة الصدر شرقي بغداد يوم الاثنين، ما أدى لمقتل 30 شخصا وإصابة 50 آخرين بجروح، وفق أرقام رسمية.