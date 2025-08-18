صلاح الدين.. الأمن يطيح بـ"قاتل فتاة"

شفق نيوز– صلاح الدين

أعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، يوم الاثنين، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية "نوعية" في مناطق متفرقة من المحافظة، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بينهم متهم بجريمة قتل فتاة في ناحية يثرب.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العمليات جاءت ضمن خطة الأمن المناطقي الرامية إلى فرض القانون وملاحقة المطلوبين وتعزيز الاستقرار في عموم المحافظة"، مشيرة إلى أن "جميع المعتقلين تم ضبطهم بموجب أوامر قبض قضائية".

وكشفت القيادة، بحسب البيان، عن "تفاصيل جريمة العثور على جثة فتاة مرمية في إحدى المبازل بمنطقة البو حشمة في ناحية يثرب"، موضحة أن "فريقاً متخصصاً من المحققين شُكل فور ورود البلاغ، بالتنسيق مع قسم التقنيات والمعلوماتية في وكالة الاستخبارات".

وأضاف البيان، أن "التحقيقات قادت إلى تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وضبط الأدلة المرتبطة بالجريمة، حيث اعترف المتهم قضائياً بارتكاب الجريمة، كما جري كشف الدلالة وإحالته إلى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل".