صلاح الدين.. القبض على مهربي "مشروبات كحولية" ومشعوذ معه طلاسم "شيطانية"

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة صلاح الدين، يوم الاثنين، أن القوات الامنية نجحت باعتقال ثلاثة سواق يقومون بتهريب المشروبات الكحولية، فيما تمكنت اعتقال شخص مشعوذ ومعه طلاسم شيطانية ومواد سحر وشعوذة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية من فوج الطوارئ السابع ضبط عجلتين الاولى نوع دوج جارجر سائقها المدعو (ز. ع. ك) وبحوزته مواد سحر وشعوذة وبعد التحقيق معه تبين أنه يعمل في السحر والشعوذة ويقوم بكتابة طلاسم شيطانية ويبيعها بين بغداد وصلاح الدين وانه متورط بطلاق العشرات من النساء من ازواجهن بسبب السحر حيث يقوم ببيع الطلاسم والسحر بمبالغ مالية كبيرة".

ولفت المصدر أن "القوة ضبطت المواد والطلاسم ومواد السحر واعتقلت الساحر وزجت به الى السجن للتحقيق معه".

وأضاف المصدر أن "العجلة الثانية نوع تويوتا كامري سائقها المدعو (م. ا. ج) وهو يقوم بنقل وتهريب مادة المشروبات الكحولية وقام باخفائها لغرض تهريبها من صلاح الدين الى بغداد".

وتابع المصدر أن "سيطرة الشهيد اللواء ركن صباح سفر خلف ضبط عجلة نوع (جيب شيروكي) سائقها المدعو (م. ف. ع) وهو يقوم بنقل وتهريب مادة المشروبات الكحولية من محافظة اربيل باتجاه محافظة بغداد بدون موافقات تم تسليم العجلة والسائق والمواد الى قسم شرطة سليمان بيك مركز شرطة المفتول".

وأشار المصدر إلى أنه "تم ضبط عجلة نوع جيب شيروكي مع سائقها المدعو (و. ع. ش. ج) وهو يقوم بنقل وتهريب مادة المشروبات الكحولية تم تسليم العجلة والسائق والمواد الى قسم شرطة الطوز مركز شرطة الحي العصري".