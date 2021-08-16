صلاح الدين.. القبض على قاتل بعد ساعات من الجريمة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، يوم الاثنين، القبض على "قاتل" بعد ساعات من ارتكابه الجريمةجنوبي المحافظة.

وقال اعلام القيادة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن " شرطة قضاء الدجيل جنوبي صلاح الدين تمكنت، اليوم، من اعتقال شخص ارتكب جريمة قتل بعد ثلاث ساعات من البحث والتحري".

واضاف أن "المعتقل متهم بقتل مواطن يدعى عباس حيان ياسين الحياني في قضاء الدجيل"، موضحاً أنه "تم على الفور تشكيل فريق عمل من قبل ضباط ذوي خبره في هذا المجال من قسم شرطة الدجيل".

وبعد البحث وجمع المعلومات وخلال ثلاث ساعات، وفق البيان، تمكنت القوة من القبض على الجاني ويدعى علي محمد صباح المكدمي والذي اعترف صراحة بقيامه بالجريمة بدافع الثأر العشائري.

وبين أن "أقوال المتهم دونت ابتدائياً وقضائياً تمهيداً لإحالته الى المحاكم لينال جزاءه العادل".