سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صلاح الدين.. القبض على قاتل بعد ساعات من الجريمة

Category: أمـن

Date: 2021-08-16T10:57:04+0000
صلاح الدين.. القبض على قاتل بعد ساعات من الجريمة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، يوم الاثنين، القبض على "قاتل" بعد ساعات من ارتكابه الجريمةجنوبي المحافظة.

وقال اعلام القيادة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن " شرطة قضاء الدجيل جنوبي صلاح الدين تمكنت، اليوم، من اعتقال شخص ارتكب جريمة قتل بعد ثلاث ساعات من البحث والتحري".

واضاف أن "المعتقل متهم بقتل مواطن يدعى عباس حيان ياسين الحياني في قضاء الدجيل"، موضحاً أنه "تم على الفور تشكيل فريق عمل من قبل ضباط ذوي خبره في هذا المجال من قسم شرطة الدجيل".

وبعد البحث وجمع المعلومات وخلال ثلاث ساعات، وفق البيان، تمكنت القوة من القبض على الجاني ويدعى علي محمد صباح المكدمي والذي اعترف صراحة بقيامه بالجريمة بدافع الثأر العشائري.

وبين أن "أقوال المتهم دونت ابتدائياً وقضائياً تمهيداً لإحالته الى المحاكم لينال جزاءه العادل".

related

صلاح الدين.. ضحيتان بحادثين منفصلين بقضاء العلم

Date: 2020-11-06 18:59:13
صلاح الدين.. ضحيتان بحادثين منفصلين بقضاء العلم

انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي في صلاح الدين

Date: 2021-04-11 18:50:12
انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي في صلاح الدين

انفجار يخلف إصابات في صلاح الدين وبلدة كركوكية ساخنة تؤشر ثغرات أمنية

Date: 2021-05-29 20:04:44
انفجار يخلف إصابات في صلاح الدين وبلدة كركوكية ساخنة تؤشر ثغرات أمنية

سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخرين باشتباك مع داعش في طوزخورماتو

Date: 2021-03-24 19:16:29
سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخرين باشتباك مع داعش في طوزخورماتو

هجوم "ارهابي" يودي بحياة عنصرين من الحشد في صلاح الدين

Date: 2020-06-21 07:44:24
هجوم "ارهابي" يودي بحياة عنصرين من الحشد في صلاح الدين

مسؤول: التحالف الدولي يمنع إقتحام "جزيرة" عراقية تحت سيطرة داعش

Date: 2020-09-24 12:16:23
مسؤول: التحالف الدولي يمنع إقتحام "جزيرة" عراقية تحت سيطرة داعش

القبض على احد المتهمين بقتل نجل الناشطة فاطمة البهادلي في البصرة

Date: 2021-07-27 13:16:54
القبض على احد المتهمين بقتل نجل الناشطة فاطمة البهادلي في البصرة

صواريخ تودي بثمانية "ارهابيين" في صلاح الدين

Date: 2019-12-19 12:47:09
صواريخ تودي بثمانية "ارهابيين" في صلاح الدين