صلاح الدين.. القبض على أحد "أكبر المشعوذين" في الشرقاط

شفق نيوز/ ألقت الشرطة المحلية في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، القبض على واحد من "أكبر المشعوذين" في قضاء الشرقاط، تسبب بالعشرات من حالات الطلاق.

وأبلغ مصدر في الشرطة وكالة شفق نيوز، بأن "قوة من شرطة الشرقاط (95كم شمالي صلاح الدين)، ألقت القبض على الساحر والمشعوذ (خ. ع. ح) الذي يُعد واحداً من أكبر المشعوذين والدجالين في القضاء، وهو الآن رهن الاحتجاز".

وتابع أن "عملية القبض جرت وفق مذكرة صادرة من القضاء في محكمة الشرقاط بتهم النصب والاحتيال".

وأكد المصدر أن "الساحر متورط بعشرات أعمال التفريق بين الأزواج، وتمت مصادرة مجموعة من الكتب الخاصة بالسحر والشعوذة داخل منزله".

بدوره أشار كامل الجبوري، أحد سكان قضاء الشرقاط، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الساحر الذي ألقي القبض عليه يعتبر أشهر ساحر في الشرقاط وله زبائن من النساء في القضاء ومحافظة صلاح الدين وحتى المحافظات الأخرى لكونه متمرساً في أعمال تفريق الأزواج".

وشدد على أن "اعتقاله سوف يساهم بالقضاء على السحر والشعوذة في القضاء".