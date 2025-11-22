صلاح الدين.. العثور على عبوات ناسفة معدّة لاستهداف المدنيين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم السبت، بالعثور على عبوات ناسفة كانت معدّة لاستهداف المدنيين ودوريات القوات الأمنية، وذلك خلال تنفيذ قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي عملية أمنية واسعة في أطراف قضاء طوزخورماتو.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة أشارت إلى وجود تحركات مشبوهة لعناصر إرهابية في إحدى المناطق الزراعية المحيطة بالقضاء، ما دفع القوة المشتركة إلى تنفيذ حملة تفتيش مكثفة شملت عدداً من المسالك والطرق الفرعية التي تُستخدم عادة لمرور العناصر المتطرفة".

وأشار إلى أن "القوات الامنية عثرت خلال التفتيش على مجموعة من العبوات الناسفة موضوعة بطريقة معدة للتفجير عن بُعد، وقد تولّت مفارز الجهد الهندسي التعامل معها وإبطال مفعولها بشكل آمن دون تسجيل أي إصابات".

وأضاف المصدر أن "هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الاستقرار في مناطق شرق صلاح الدين، خاصة تلك التي شهدت خلال السنوات الماضية نشاطاً لخلايا إرهابية تحاول استغلال التضاريس المعقدة للتنقل أو زرع المتفجرات".