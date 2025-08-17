صلاح الدين.. العثور على "أشلاء إرهابيين" وأسلحة في موقع ضربة وادي الشاي

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأحد، بالعثور على "أشلاء ثلاثة إرهابيين" مع أسلحة مختلفة ومواد لوجستية بعد استطلاع موقع الضربة الجوية التي نفذتها طائرات F_16 العراقية في وادي الشاي شرقي قاطع عمليات صلاح الدين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من الفرقة الحادية عشر بالاشتراك مع قوة من موارد شعبة استخبارات وكتيبة استطلاع الفرقة ذاتها خرجت لتفتيش موقع الضربة الجوية التي نفذها صقور الجو بواسطة الـF_16، أمس السبت، في وادي الشاي شرقي قاطع عمليات صلاح الدين".

وكشف أن "القوة عثرت على أشلاء ثلاث جثث للإرهابيين سيتم التعرف على هويتهم بعد إجراء عملية الفحص، كما تم العثور على أسلحة مختلفة ومواد لوجستية وعجلات مدفونة ومدمرة ومواد أخرى، وما زال الواجب مستمراً".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت أمس السبت، تنفيذ ضربتين جويتين ضد بقايا تنظيم "داعش" في محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الضربة الأولى جاءت بعد مراقبة استخبارية استمرت عدة أيام، وتم خلالها استهداف وكر مهم للإرهابيين في وادي الشاي شرقي قاطع عمليات صلاح الدين بواسطة طائرات F-16 يوم 12 آب/ أغسطس الجاري، ما أسفر عن تدمير الوكر ومقتل مجموعة من الإرهابيين كانوا بداخله".

وأضاف البيان أن "القوات الجوية عادت في يوم 14 آب/ أغسطس الجاري لاستهداف وكر آخر ضمن قاطع عمليات كركوك بنفس الدقة، ما أسفر عن نتائج ملموسة في مكافحة الإرهاب".

وأكدت القيادة أن "القوات الأمنية تتابع بدقة جميع مخابئ العصابات الإرهابية، ولن يكون لهم ملاذ في العراق، أرض المقدسات" وفق تعبير البيان.