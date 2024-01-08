صلاح الدين.. السجن 15 عاماً بحق "إرهابي"

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، يوم الاثنين، حكماً بالسجن خمس عشرة عاما بحق "ارهابي" عن جريمة الانتماء إلى المجاميع الارهابية منذ عام 2022.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "الارهابي انتمى الى المجاميع الارهابية وعمل معهم ضمن مفرزة عسكرية في قاطع الشرقاط واستلام كفالة مالية وتجهيز مضافات داعش في المناطق الصحراوية البعيدة عن المدينة".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لاحكام المادة الثانية /1و3 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".