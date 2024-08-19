صلاح الدين.. السجن المؤبد لـ"داعشي" سرق أسلحة وسيارات القوات الأمنية

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، يوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي عن جريمة الانتماء إلى تنظيم داعش.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الإرهابي اشترك مع متهمين آخرين بسرقة الأسلحة والسيارات التابعة للقوات الأمنية في مدينة تكريت بعد أحداث حزيران/ يونيو عام 2014، إضافة إلى الهجوم عليهم مع مجموعته الإرهابية".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة الثانية/ 1 و3 و5 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".