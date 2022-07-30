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صلاح الدين.. اغتيال مدني بظروف غامضة ومصرع شاب بحادث سير

Category: أمـن

Date: 2022-07-30T07:30:59+0000
صلاح الدين.. اغتيال مدني بظروف غامضة ومصرع شاب بحادث سير

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم السبت، باغتيال مدني في اطراف مدينة تكريت، فيما لقي شاب مصرعه بسقوط عجلته في نهر دجلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار صباح اليوم، تجاه رجل من تولد 1972 يستقل عجلة نوع (تويوتا بيك اب) على طريق تكريت - ناحية مكيشيفة في منطقة (سموم) جنوب شرق  تكريت، ما أسفر عن مقتله في الحال، ولاذوا بالفرار".

وأضاف أن "قوات الامن وبعد تحريات ومطاردات تمكنوا من القاء القبض على الجناة واحالتهم الى التحقيق"، مشيرا الى ان تفاصيل الحادث قيد التحقيق.

وفي سياق منفصل افاد المصدر نفسه بأن شابا لقي مصرعه بسقوط سيارته في نهر دجلة شمالي المحافظة.

وذكر المصدر، ان "الحادث وقع على جسر الشرقاط شمالي صلاح الدين بعد فقدان الشاب السيطرة على سيارته وسقوطها بنهر دجلة ولقي مصرعه غرقا".

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