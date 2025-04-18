صلاح الدين.. اعتقال 13 متهماً وتشديد الإجراءات الأمنية على "سجن الإرهاب"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شرطة صلاح الدين، يوم الجمعة، بأن إجراءات وتحصينات أمنية مشددة فرضت على سجن الإرهاب في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قائد شرطة محافظة صلاح الدين، اللواء مصطفى أحمد حبيب، وجه بتشديد الإجراءات الأمنية على سجن الاحتجاز التابع لقسم التحقيقات في مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب صلاح الدين.

وأضاف المصدر أن قائد الشرطة اطلع ميدانياً على التحصينات الأمنية ومصدات الأطواق الأمنية والقوة المكلفة بحمايتها، وشدد على الاهتمام بالتحوطات الأمنية وعدم الغفلة، ومتابعة الأمور الإدارية والتنظيمية والخدمية للموقف.

كما أكد المصدر أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال 13 مطلوباً للقوات الأمنية بتهم قضائية مختلفة، صادرة بحقهم مذكرات قضائية، وتمت عملية الاعتقال في مناطق متفرقةمن صلاح الدين.