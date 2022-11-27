صلاح الدين.. اعتقال ناشط مدني متهم باختطاف مقاول يعمل مع الأمم المتحدة

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الأحد، بالقبض على أحد الناشطين المدنيين لضلوعه باختطاف مقاول تابع لهيئة الأمم المتحدة UNDP داخل مدينة بيجي شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان اعترافات أفراد عصابة متورطة بخطف مقاول في بيجي قبل أيام عدة قادت الى اعتقال ناشط مدني ضالع بالجريمة واحالته الى الجهات التحقيقية، موضحاً أن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف هوية جميع الخاطفين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة صلاح الدين، في وقت سابق، من تحرير مختطف يدعى (محمد قاسم مزعل حمد القيسي) تولد 1992يسكن محافظة اربيل، عندما كان يتجول بسيارته نوع كيا صالون، وهو مقاول لترميم الدور السكنية والمدارس في قضاء بيجي شمالي صلاح الدين.

كما تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الخاطفين بعد التحقيق معهما ومواجهتهما بالادلة، حيث اعترفا صراحة بخطف المجني عليه وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته يبلغ (12 مليون دينار عراقي)، وترك سيارته أمام أحد المطاعم على طريق موصل - بغداد.