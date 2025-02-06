صلاح الدين.. اعتقال متهم بالإرهاب و6 مطلوبين للقضاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شرطة صلاح الدين، يوم الخميس، باعتقال مطلوب بتهمة الإرهاب في بيجي، فضلا عن اعتقال 6 مطلوبين بتهم مختلفة في الضلوعية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فوج الطوارئ الثاني عشر، نفذ واجب مشترك مع قسم استخبارات ومكافحة الإرهاب في بيجي، ضمن قاطع المسؤولية، لتنفيذ أمر قبض بحق أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء".

وأضاف أن "المعتقل ألقي القبض عليه كونه صادر بحقه أمر قبض وفق المادة 4/ إرهاب"، مبيناً أنه "تم تسليمه الى الجهة المختصة لعرضه على المحكمة لينال جزاءه العادل".

وتابع المصدر أن "قسم شرطه الضلوعية، نفذ من جانبه ممارسة أمنية تضمنت تنفيذ أوامر قبض بحق ستة اشخاص صادرة بحقهم مذكرات قبض من المحاكم، وتم نقل المعتقلين إلى مركز احتجاز للتحقيق معهم".