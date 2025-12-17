صلاح الدين.. اعتقال سائق يحمل 6 أجانب حاولوا دخول بغداد خلسة

شفق نيوز – صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الأربعاء، بأن قوة أمنية تمكنت من اعتقال سائق شاحنة أثناء قيامه بنقل ستة أشخاص من الجنسية الباكستانية بصورة غير قانونية داخل المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن عملية الاعتقال تمت عند سيطرة الشهيد عبد الله جبارة، الواقعة على طريق كركوك – صلاح الدين، حيث جرى إيقاف شاحنة نوع إيفيكو سوداء اللون، وبعد تفتيشها تبيّن وجود ستة أشخاص أجانب بداخلها، قادمين من محافظة كركوك وكانوا يرومون التوجه إلى العاصمة بغداد.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق والأشخاص المضبوطين، وتنظيم محضر أصولي بالحادثة، وتسليمهم إلى مركز شرطة الفرسان في قضاء العلم لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.