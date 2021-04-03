صلاح الدين.. اشتباكات عنيفة عقب إعدام داعش لشابين اثنين

شفق نيوز/ اندلعت اشتباكات عنيفة، يوم السبت، بين الحشد العشائري وعناصر تنظيم داعش شمالي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين إثر اعدام الاخير لشابين يمتهنان مهنة الصيد بالقرب من احدى بحيرات الاسماك.

وقال آمر الفوج الثالث في اللواء ٥٢ بالحشد الشعبي الشيخ محمد الجميلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحشد العشائري مازال يخوض معركة شرسه مع عصابات داعش الارهابية عند جسر الزركة شمال شرق مدينة تكريت اثر محاولتهم اخلاء جثث الشابين اللذان تم اعدامهما من قبل عناصر داعش".

واضاف الجميلي أن "المعركة مستمرة ولن نتراجع الا باخلاء الجثث واخذ الثأر"، مشيراً الى ان "المغدورين ينتميان لعشيرة جميلة ومن اهالي تكريت".