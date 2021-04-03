سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صلاح الدين.. اشتباكات عنيفة عقب إعدام داعش لشابين اثنين

Category: أمـن

Date: 2021-04-03T18:39:02+0000
صلاح الدين.. اشتباكات عنيفة عقب إعدام داعش لشابين اثنين

شفق نيوز/ اندلعت اشتباكات عنيفة، يوم السبت، بين الحشد العشائري وعناصر تنظيم داعش شمالي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين إثر اعدام الاخير لشابين يمتهنان مهنة الصيد بالقرب من احدى بحيرات الاسماك.

وقال آمر الفوج الثالث في اللواء ٥٢ بالحشد الشعبي الشيخ محمد الجميلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحشد العشائري مازال يخوض معركة شرسه مع عصابات داعش الارهابية عند جسر الزركة شمال شرق مدينة تكريت اثر محاولتهم اخلاء جثث الشابين اللذان تم اعدامهما من قبل عناصر داعش".

واضاف الجميلي أن "المعركة مستمرة ولن نتراجع الا باخلاء الجثث واخذ الثأر"، مشيراً الى ان "المغدورين ينتميان لعشيرة جميلة ومن اهالي تكريت".

related

اصابة قائد شرطة النجف بجروح

Date: 2020-02-05 22:59:11
اصابة قائد شرطة النجف بجروح

صاروخا "كورنيت" يدمران عجلتين لداعش في صلاح الدين

Date: 2020-05-27 12:44:17
صاروخا "كورنيت" يدمران عجلتين لداعش في صلاح الدين

هجوم صاروخي يستهدف مصفى للنفط في صلاح الدين

Date: 2020-11-29 16:25:58
هجوم صاروخي يستهدف مصفى للنفط في صلاح الدين

حصيلة كمين داعش ترتفع إلى 18 ضحية وجريحاً في صلاح الدين

Date: 2020-11-21 20:55:35
حصيلة كمين داعش ترتفع إلى 18 ضحية وجريحاً في صلاح الدين

مصابون بإشتباكات بين محتجين وقوات امنية وسط بغداد

Date: 2020-10-25 09:03:11
مصابون بإشتباكات بين محتجين وقوات امنية وسط بغداد

داعش يهاجم قطعات الحشد في صلاح الدين

Date: 2021-03-06 19:53:51
داعش يهاجم قطعات الحشد في صلاح الدين

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم صلاح الدين الدامي

Date: 2021-03-12 14:47:28
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم صلاح الدين الدامي

ضحية وجرحى في هجوم على منزل مدير شرطة بصلاح الدين

Date: 2020-11-24 20:10:04
ضحية وجرحى في هجوم على منزل مدير شرطة بصلاح الدين