صلاح الدين .. ارتفاع حصيلة ضحايا "كدس العتاد" إلى 9 ضحايا "تحديث"

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين يوم الأربعاء ارتفاع حصيلة انفجار كدس العناد نتيجة خطأ فني في اطراف قضاء بيجي شمالي صلاح الدين فيما عالجت قوات الامن والحشد تعرضا لداعش في اطراف تكريت.

وقال قائممقام بيجي محمد محمود الجبوري لوكالة شفق نيوز" إن 9 عناصر من قيادة عمليات صلاح الدين سقطوا ضحايا وأُصيب آخر بجروح خلال محاولة تفجير كدس اعتدة تم تجميعها في منطقة الـ(600) غربي بيجي.

وبين الجبوري ان الحادث نجم عن خطأ من قبل خبير مكافحة المتفجرات ما سبب سقوط الضحايا والجريح.

وفي حادث آخر عالجت قوات الجيش والحشد الشعبي تعرضاً لتنظيم داعش حاول بها استهدف نقاط امنية تابعة للواء 35 من الحشد الشعبي.

واكد المصدر لوكالة شفق نيوز" ان عناصر من داعش حاولت الاقتراب من نقاط للحشد – لواء 35 في قرية "زلاية" جنوبي تكريت وتم التصدي لها وملاحقتها من قبل طيران الجيش ومطاردتها لمسافات طويلة دون اي خسائر او اصابات بشرية.