"صلاح الجبوري".. شفق نيوز تنفرد بتفاصيل مقتل مسؤول اقتصاد ومسيّرات داعش

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مقتل القيادي في تنظيم داعش "صلاح نومان عبد نايف الجبوري"، المعروف بأسماء مستعارة عدة بينها "مهند" و"أبو وليد" و"أبو صالح"، خلال عملية نفذتها قوات "الدلتا" الأمريكية في بلدة أطمة شمالي إدلب السورية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العملية نفذت اليوم (20 آب 2025)، عند الساعة 2:35 فجراً، بمعلومات استخباراتية من قسم إدارة المصادر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، مستهدفة المنزل الذي كان يختبئ فيه الجبوري برفقة زوجته وطفله ووالدته، موضحاً أن المقتول كان أحد أخطر المطلوبين، وصدر بحقه مذكرة قبض وتحري من قبل قاضي التحقيق.

وأوضح المصدر أن الاشتباك مع الجبوري انتهى بمقتله فور محاولته الهروب من الشرفة إلى الحديقة الخلفية، فيما تم تفتيش المنزل ومصادرة جميع الهواتف والأجهزة الإلكترونية، قبل انسحاب القوات دون وقوع إصابات أو أسرى. ونقلت جثة المقتول لاحقاً إلى مستشفى باب الهوى.

وأشار المصدر إلى أن الجبوري كان يشغل منصب أمين بيت المال لمكتب "بلاد الرافدين"، والمنسق بين مكتب "بلاد الرافدين" ومكتب "الأرض المباركة"، ومسؤولاً عن تدقيق الوافدين من العراق إلى سوريا ولبنان وتركيا، بالإضافة إلى إدارة الأمور الاقتصادية، بما في ذلك التخطيط للحصول على الأموال عبر استهداف متنفذين أو ابتزازهم.

كما كان الجبوري، مشرفاً على شراء وتجميع قطع الطائرات المسيرة "مافريك" والنواظير الليلية لتوزيعها على "الولايات الصغرى"، ومكلفاً بمتابعة استهداف مواقع دينية وشخصيات معينة بالتنسيق مع "ولاية الشام".

وكان الخبير الأمني سرمد البياتي قد ذكر، لوكالة شفق نيوز أن المقتول كان مسؤول المكتب المالي للتنظيم في بلاد الرافدين، وأن شقيقه "أبو تيسير" قُتل سابقاً في قصف بسوريا بمعلومات من جهاز المخابرات العراقي.

وأضاف أن ما يُعرف باسم "أبو حفص القرشي الهاشمي" غير موجود حالياً في إدلب ويتواجد في غرب إفريقيا نتيجة الضغوط على التنظيم هناك.

ووفقاً لمصادر أمنية سورية، بدأت العملية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وشهدت محاصرة الأحياء السكنية وإطلاق نار محدود، فيما اعتقلت القوات بعض المواطنات الفرنسيات يُعتقد أنهن زوجات الخليفة المقتول.