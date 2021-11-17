صعقة كهربائية تنهي حياة عامل وانتحار شابة وإصابة شخصين بحوادث بالموصل وبغداد

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية يوم الأربعاء بمصرع شخصين أحدهما امرأة وإصابة إثنين آخرين بجروح في حوادث متفرقة بمناطق مختلفة في مدينتي الموصل وبغداد.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن عامل بناء لقي حتفه على الفور أثناء عمله في تصليح أحد الجدران عندما لامس سلكا كهربائيا اصابه بصعقة عنيفة في الموصل.

وأضافت المصادر أن المدعوة (ز.ج) تولد ١٩٩٤ أنتحرت بأسلوب اطلاق النار على نفسها من سلاح نوع (كلاشينكوف) في مدينة الكاظمية ببغداد.

المعلومات الاولية تشير إلى أن أسباب الانتحار تعود لخلافات اجتماعية، وفقا للمصادر.

وأشارت المصادر إلى اصابة شخصين نتيجة مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة الحبيبية في مدينة الصدر شرقي بغداد.