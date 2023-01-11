صعقة كهربائية تنهي حياة شابين في كركوك والقبض على 3 "إرهابيين" وضبط حزام ناسف

شفق نيوز/ لقي شابان في محافظة كركوك، يوم الأربعاء، مصرعهما اثر تعرضهما لصعقة كهربائية.

وأبلغ مصدر أمني مراسل وكالة شفق نيوز، ان "الشابين يبلغان من العمر 21 و28 سنة على التوالي ولقيا مصرعهما بعد ان تعرضا لصعقة كهربائية من عمود في حي رابرين الثانية وسط كركوك، لافتا الى انه "تم نقل جثمانهما الى معهد الطب العدلي في المدينة".

وعلى صعيد آخر، القى جهاز مكافحة الإرهاب القبض على 3 "إرهابيين" وضبط حزاماً ناسفاً.

وذكر بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، ان "أبطال جهاز مكافحة الإرهاب نفذوا عمليتين نوعيتين اولاهما في شمال بغداد (الطارمية) حيث تم إلقاء القبض على (3) إرهابيين وضبط بحوزتهم حزاماً ناسفاً ومواداً متفجرةً اخرى".

واوضح ان "العملية الثانية جرت في (وادي الشاي) بمحافظة كركوك وأدتْ الى تدمير عدةِ مضافات لعصابات داعش".