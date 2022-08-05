صعقة كهربائية تنهي حياة شابين بذي قار وحادثة "الصخل" تتطور الى تظاهرات لعشيرة الضحية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بتسجيل حالتي وفاة نتيجة صعقات كهربائية في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شابين اثنين لقيا مصرعهما بصعقات كهربائية في منطقتين مختلفين في ذي قار، اذ وقع الحادث الاول لرجل في الأربعينات من عمره في قضاء الشطرة شمالي المحافظة".

وأضاف، أن "الحادث الثاني وقع لموظف كهربائي بقضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة، إذ تعرض لصعقة كهربائية بعد نهاية الدوام الرسمي ".

وفي سياق آخر، تظاهر ما يقارب من 100 شخص من ذوي المقتول بحادث "الصخل"، في قضاء ابو غريب غربي العاصمة بغداد.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من عشيرة زوبع في قضاء ابو غريب تظاهروا مطالبين بتقديم القاتل وجميع من اشترك في إطلاق النار للقضاء واعدامهم.

وأفصح مصدر أمني، اول امس الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بخصوص النزاع الذي اندلع بسبب حيوان "صخل"، مشيراً إلى ان قوة أمنية قتلت وأصابت 7 اشخاص في قضاء ابو غريب غربي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حيوان "صخل ماعز" اقترب من احد ابراج المراقبة لنقطة تفتيش في قضاء أبو غريب حيث قام أحد الضباط بالرمي على الحيوان وقتل شخصاً بالقرب منه".

وأضاف ان "عشيرة المقتول قامت بالتجمع والرد على البرج، وتم فتح النار من قبل القوة الموجودة بالبرج واصابة 6 أشخاص من عشيرة المقتول".

ولفت المصدر إلى "نقل المقتول والمصابين الى مستشفى ابو غريب"، مشيراً الى ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وتم توقيف الضابط واعتقال اطراف اخرى قامت بالرمي على البرج".

وتابع ان "وزير الدفاع جمعة عناد أمر بتوقيف القوة التي اطلقت النار وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم وفق القانون".