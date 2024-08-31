صعقة كهربائية تنهي حياة حارس بمصرف حكومي واعتقال متهمين اثنين بالقتل في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع حارس مدني لمصرف الرافدين الحكومي في العاصمة بغداد، في حين ألقت عمليات بغداد القبض على متهمين اثنين بالقتل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حارساً مدنياً مسؤول عن حماية مصرف الرافدين لقي مصرعه نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية ضمن منطقة السعدون".

وأشار الى "نقل الجثة الى الطب العدلي كإجراء اصولي".

في السياق، أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على متهمين اثنين أقدما على جريمة "القتل العمد" شمال شرق العاصمة في وقت قياسي.

وجاء في بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين أقدما على تنفيذ جريمة "القتل العمد" في منطقة "الشعب بجانب الرصافة".

وأوضح البيان أن "ذلك جاء ورود معلومات تفيد بوجود حادثة قتل، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك والتوجه للمكان المحدد وبعد التحري والتفتيش وجمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة وتوسيع دائرة البحث تم كشف هوية الجناة وبكمين محكم نصب لهما تم اعتقالهما وتسليمهما إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".