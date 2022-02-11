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صعقة كهرباء تنهي حياة طفل وقوات أمنية "تعتدي" على محامٍ جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-02-11T19:01:58+0000
صعقة كهرباء تنهي حياة طفل وقوات أمنية "تعتدي" على محامٍ جنوبي العراق

شفق نيوز/ سجلت محافظتا ميسان وذي قار، يوم الجمعة، عدة حوادث امنية بينها "الاعتداء" على محام بالضرب من قبل القوات الامنية الخاصة، وفق مصدر أمني.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "القوات الخاصة التي تنفذ خطة امنية في محافظة ميسان اعتدت بالضرب المبرح على احد المحاميين في ميسان وتسببت باراقة دمه"، دون معرفة الأسباب.

من جانبه، قال نقيب المحامين في المحافظة عقيل عوكي موحي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "النقابة تدين وتستنكر الاعتداء الذي وقع على المحامي احمد الشمري من قبل القوات الخاصة في محافظة ميسان".

واشار الى ان نقابته "اتخذت الاجراءات القانونية وتدوين اقوال المحامي بطلب الشكوى واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المعتدين بعد ما تم التواصل مع السلطات القضائية المختصة بذلك". 

واكد موحي بانه نقابته "ستقوم بالتصعيد على جميع المستويات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المسؤولين عن تلك القوات في حال استمر الاعتداء على المحامين في ميسان" .

من جانب آخر، اقدم مواطن على الانتحار رميا بالرصاص في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، لكن محاولته باءت بالفشل بسبب تمكن ذويه من نقله للمشفى، وفق المصدر الأمني.

واضاف المصدر، "كما ان طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات تلقى صعقة كهربائية من احد الاسلاك امام منزله الواقع في قضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار وأدى لوفاته على الفور".

وتابع المصدر، ان "بستانا زراعيا تعرض لحريق في منطقة البدعة بقضاء الشطرة شمالي ذي قار وتم اخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني، دون معرفة سبب نشوبه".

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