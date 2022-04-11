صراع من أجل امرأة... مقتل 3 أشخاص جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة المثنى، يوم الاثنين، بمقتل 3 اشخاص، شمالي المحافظة، بسبب "نهوة عشائرية".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " ثلاثة أشخاص بينهم شيخ معمم قتلوا رمياً بالرصاص بأحد مناطق قضاء الوركاء شمالي مدينة السماوة مركز المحافظة، بسبب خلاف على نهوة عشائرية على امرأة".

وأضاف المصدر أن الحصيلة غير نهائية ومعرضة للزيادة".

و"النهوة العشائرية" أمر شائع بين عدد من القبائل العربية في جنوب العراق، وتتعلق بقيام شخص بمنع البنت في الطرف المقابل من الإرتباط الرسمي، من أجل غاية معينة يصبو اليها، وغالبا ما تتعلق "النهوة العشائرية" بالنساء الراغبات بالزواج من اشخاص من غير قبيلتها فتتم "النهوة" عليهن من قبل أبناء عمومتهن لغرض تكون زوجة لأحدهم.