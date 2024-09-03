صراع مخابراتي في النجف.. مقتل زائرة إيرانية من الحرس الثوري بأمر خارجي

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع في محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل وفاة زائرة إيرانية بعملية "غادرة" نُفذت من قبل رفيقاتها خلال أيام الزيارة الأربعينية في إحدى قرى المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "زائرة إيرانية توفيت في منطقة الزرگة وسط مدينة النجف، مركز المحافظة، بتاريخ 21 آب الماضي، وذلك بعد تعرضها للضرب بـ(طابوگة) والخنق على يد اثنتين من المرافقات معها"، مشيرًا إلى أن "ضابطًا عراقيًا من مكافحة الإجرام كشف ملابسات الجريمة من خلال تحليل آثار المقاومة التي وُجدت تحت أظافر المجنى عليها".

وبين المصدر أن "السلطات العراقية واجهت صعوبة في التحقيق بداية الأمر بسبب عدم تعاون القنصلية الإيرانية بتوفير مترجم خاص داخل مركز الشرطة المتخصص في النجف، حتى تدخلت السلطات الإيرانية وطلبت من بغداد بصورة عاجلة تولي التحقيق بنفسها، تحت إشراف إحدى الجهات الأمنية العراقية، حيث تمت الموافقة على الطلب"، مشيراً إلى "نقل المتهمتين الزائرتين الإيرانيتين بارتكاب الجريمة إلى مركز احتجاز خاص لإكمال إجراءات التحقيق معهما".

وكشف المصدر، أن "المجنى عليها تنتسب إلى الحرس الثوري الإيراني"، موضحا ان "عملية قتلها تم بإيعاز من جهات خارج الحدود الإيرانية، وتندرج ضمن أعمال تصفية الحسابات المخابراتية بين إيران وخصومها الدوليين عن طريق إيرانيين في الداخل".