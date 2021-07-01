صراع متنفذين على "علوة خضار" يوقع 4 جرحى في نينوى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الخميس، بحدوث شجار مسلح بين بين متنفذين يمتلكون "علوتين" لبيع وتسويق الخضار في ناحية ربيعة بمحافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الشجار تسبب بإصابة أربعة اشخاص بجروح بينهم اثنان بحالة خطرة.

وأضاف المصدر؛ أن الشجار كان بسبب خلاف بين مجموعتين تقف خلفهما فصائل مسلحة كل واحدة منهما تسعى للسيطرة على سوق بيع الخضار في الناحية والتجاوز على السوق أو العلوة الرسمية.

واشار الى ان المجموعة الاولى تريد أن تكون العلاوة في قرية (خر مر) والثانية تريد أن تكون في قرية (البيشة)، لافتا إلى أن كلا العلوتين غير رسمية وتقف وراءها فصائل مسلحة تسعى للحصول على مورد اقتصادي من خلالهما.

ولفت الى ان السلطات الامنية تسعى لإغلاق كلا المكانين وبقاء علوة ناحية ربيعة الرسمية الموجودة في الناحية التي استأجرها شخص من البلدية بصورة رسمية.