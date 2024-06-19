صراع أخوة على الإرث ينهي حياة عائلة كاملة بمدينة الصدر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمقتل عائلة كاملة ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، نتيجة خلاف على إرث دار سكني.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "جريمة قتل ارتكبت في قطاع 67 ضمن مدينة الصدر، راح ضحيتها عائلة مكونة من اب وابن وزوجة، بسبب خلاف حول إرث دار سكنية، مع شقيق الأب.

وفي تفاصيل الجريمة، استخبرت المفارز الأمنية، بوجود حادث قتل بسبب مشاجرة داخل دار بين أخ وأخيه، نجم عنه مقتل ثلاثة أشخاص وهم كل من الأخ وزوجته وابنه، بواسطة بندقيه (كلاشنكوف)، وفقاً للمصدر، الذي أشار إلى أن سبب ارتكاب الجريمة، "خلاف على إرث دار سكنية".

وبحسب المصدر، جرى تشكيل فريق عمل أمني وتمت متابعة الجاني وحسب المعلومات وبكمين محكم تم إلقاء القبض عليه ضمن منطقة الشعب، وضبط سلاح الجريمة معه.

ولفت المصدر، إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القاتل، وإيداعه التوقيف"، مؤكداً أن عملية اعتقاله تمت بعد 3 ساعات فقط من ارتكاب الجريمة".