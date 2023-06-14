صراع "الأمبير" يحصد شخصاً آخر ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمقتل شخص نتيحة خلاف بينه وبين صاحب مولدة على "أمبير" في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً اندلع بين صاحب مولدة ومواطن بسبب زيادة سعر الامبير ضمن شارع نادي الصيد في منطقة المنصور ببغداد"، موضحاً ان "الشجار تطور الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ما اسفر عن مقتل المواطن من قبل صاحب المولدة".

وأكد المصدر "القبض على صاحب المولدة".

وفي يوم الجمعة، 2 حزيران الجاري، قتل شخص وأصيب آخر في مشاجرة مشاجرة بسبب "أمبير" مولد تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة الرحمانية شمالي بغداد.