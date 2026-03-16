مسيّرتان تسقطان في "الخضراء" و"أبو نؤاس" خلال أربع هجمات على السفارة الأميركية

أفاد مصدر أمني، فجر اليوم الثلاثاء، بوقوع هجوم بأربع طائرات مسيّرة استهدفت السفارة الأميركية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الدفاعات الجوية تمكنت من التعامل مع المسيّرات الأربع وإسقاطها قبل بلوغ أهدافها، مبيناً أن إحدى المسيّرات سقطت في شارع أبو نواس، فيما سقطت أخرى في محيط السفارة داخل المنطقة الخضراء، من دون اتضاح حجم الأضرار.

ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد أمني شهدته بغداد خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن طائرة مسيّرة اصطدمت بالسياج العلوي لفندق الرشيد داخل المنطقة الخضراء، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، فيما قالت مصادر أمنية إن السفارة الأميركية تعرضت أيضاً لهجوم في وقت سابق.

وعلى خلفية هذه الهجمات، وصف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان ما جرى بأنه "اعتداءات إرهابية" استهدفت فندق الرشيد الدولي، ومقر السفارة الأميركية في بغداد، وحقل مجنون النفطي، مؤكداً أن هذه الأعمال "إجرامية" وتنطوي على تداعيات خطيرة على أمن البلاد وتهدد جهود الحكومة في الإعمار والتنمية.

كما أشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه الأجهزة الأمنية والاستخبارية بتعقب المنفذين وملاحقتهم.