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صدور أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين في وزارة الدفاع العراقية

Category: أمـن

Date: 2022-10-02T09:26:35+0000
صدور أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين في وزارة الدفاع العراقية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأحد، صدور أوامر قبض واستقدامٍ بحقِّ عددٍ من المديرين العامين في وزارة الدفاع؛ لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون فيها.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان اليوم، بأنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ مدير دائرة الموازنة في وزارة الدفاع الأسبق، مُضيفةً أنَّ المحكمة أصدرت أمري استقدامٍ بحقِّ كلٍّ من: المدير العام لدائرة التجهيز والتسليح، والأمين العام الأسبقين في الوزارة، عن موضوع الشكوى المُقدَّمة من قبل وزير الدفاع إضافة لوظيفته بحقِّ مدير إحدى شركات الاستثمارات.

وأضافت إنَّ محكمة تحقيق تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أوامر القبض والاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

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