صدور عقوبات وتوقيف لضباط أمن على خلفية هجمات المطاعم

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري، يوم الإثنين، صدور عقوبات وتوقيف لضباط أمن على خلفية الهجمات التي طالت المطاعم الامريكية في بغداد.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد الاعتداءات التي حصلت على ثلاثة مطاعم اثنان منها في شارع فلسطين والثالث في منطقة الكرادة في العاصمة بغداد خلال 48 ساعة الماضية، تفقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، أماكن هذه الاعتداءات، يرافقه قائد عمليات بغداد ووكيل شؤون الشرطة وعددمن القادة والمدراء العامون والضباط، إذ أشرف على إعادة افتتاحها".

ولفت البيان الى "تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم بهذه الجرائم، فيما تواصل عمليات البحث والتفتيش وفق معلومات استخبارية دقيقة عن بقية العناصر التي أقدمت على هذا العمل غير القانوني".

ووجه الوزير الشمري بجملة من الإجراءات من بينها معاقبة المقصرين من القوات الماسكة، إذ تم إعفاء أحد آمري الألوية من منصبه وإيداعه التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه، وحجز القوة الماسكة من دوريات النجدة والشرطة الاتحادية والاستخبارات لمدة شهر ، وشدد على اتخاذ الإجراءات الحازمة في أي قاطع تحصل فيه اعتداءات.

وأفاد مصدر أمني، فجر اليوم الاثنين، باستهداف مطعم بعبوة ناسفة في العاصمة العراقية بغداد، هو الثالث خلال ساعات.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، إن عبوة محلية الصنع كانت موضوعة بالقرب من مطعم "ليز جلي هاوس" ضمن منطقة شارع فلسطين.

وبين، أن العبوة انفجرت فجر اليوم، دون اصابات تذكر، مشيرا إلى حدوث فقط اضرار مادية.

وليلة أمس، استهدف مجهولون مطعمين تابعين لسلسلة مطاعم" KFC" الأمريكي الأول في منطقة شارع فلسطين والآخر ضمن منطقة الكرادة- 62 في العاصمة بغداد.