صدور حكم الإعدام للمرة الثانية بحق القاتل المأجور جنوبي العراق

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ميسان، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (حسن طراد غليم)، عن جريمة خطف أحد المواطنين.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم إن "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (حسن طراد غليم) والذي اعترف بخطف أحد المواطنين وسرقة هواتفه ومبلغ مالي مع متهمين آخرين".

وأضاف أن "الحكم بحق المدان يأتي استناداً لأحكام المادة ٤٢٢ من قانون العقوبات وبدلالة المادة ٤٢١ /ج/ هـ منه ".

وكان مصدر مطلع في ميسان، قد افاد يوم الاحد 12 من شهر شباط الماضي، بصدور حكم بالإعدام على مدان بتنفيذ جرائم اغتيال جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالإعدام بحق حسن طراد الكناني وفق أحكام المادة 4 ارهاب، و406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت في شهر شباط/ فبراير الماضي، أن "قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الأول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات ألقت القبض على المجرم (حسن طراد غليم) المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وارهاب المواطنين في ميسان".

ووفقا للبيان فإن "المعتقل مطلوب الى القضاء العراقي وفق المادة 4 ارهاب، وتمت عملية إلقاء القبض عليه في عملية مداهمة نوعية في ناحية المشرح".

وعقب اعتقال الكناني، كشف مصدر أمني مسؤول السيرة الذاتية للمتهم والجرائم التي نفذها في محافظة ميسان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الكناني قاتل مأجور لأكثر من 20 مواطناً وعليه 29 امر قبض وفق المواد 1/4ارهاب و 406 القتل العمد و421 عمليات خطف"، مشيرا إلى أن "أشقاءه متهمون بالتورط معه في ارتكاب الجرائم".

وفي نفس يوم اعتقال طراد، أعلنت حركة عصائب أهل الحق، براءتها من "حسن طراد غليم الكناني".

ولفت بيان للحركة إلى أن "الشخص الذي ادعى بعض المدونين المعروفين بدورهم المشبوه في وسائل التواصل الاجتماعي انتمائه للحركة والمدعو (حسن طراد ) ليس لديه أي انتماء رسمي لحركتنا، وليس لنا أي علاقة به وسبق أن ادعى ذلك وصدرت براءة منه قبل عامين بتاريخ 10 شباط 2020".