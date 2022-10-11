صدور أحكام بحق ضباط ومنتسبين بقضية هروب محكوم في النجف

شفق نيوز/ اصدر محكمة جنايات النجف، يوم الثلاثاء، احكاماً بحق ضباط ومنتسبين في قضية هروب محكوم من قبضة قوة امنية أثناء تناولها وجبة غداء بأحد مطاعم المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الأحكام تمثلت بالإفراج عن ضابط برتبة عميد مدير البلدة الجنوبي، والحكم بحسب مدير المركز لثلاثة أشهر وهو ضابط برتبة مقدم، والحبس لأربعة أشهر لضابط برتبة ملازم، والحبس تسعة أشهر لعنصر أمني بصفة شرطي.

وكان مصدر محلي في النجف، أفاد لوكالة شفق نيوز، في الثاني من آب أغسطس الماضي، بهروب محكوم من قبضة قوة امنية أثناء تناولها وجبة غداء بأحد مطاعم المحافظة.

وقال المصدر، إن "قوة أمنية كانت مكلفة بنقل متهم مطلوب للقضاء بجرائم نصب واحتيال إلى محكمة جنايات النجف لغرض محاكمته، وعند الانتهاء من المحاكمة نقلته إلى مركز حبسه".

وأضاف، "في الطريق قامت الدورية المكلفة بحماية المتهم، بأخذ قسط من الراحة لتناول وجبة طعام في أحد مطاعم النجف، وعند الانتهاء من وجبة الطعام لم يعثروا على المتهم داخل العجلة الموضوع فيها دون حراسة".

وتابع المصدر، ان" المتهم مطلوب للقضاء بجرائم نصب واحتيال".