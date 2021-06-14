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صدور ثلاثة احكام بالإعدام شنقاً بحق قاتل الناشطة "شيلان" وعائلتها

Category: أمـن

Date: 2021-06-14T07:30:11+0000
صدور ثلاثة احكام بالإعدام شنقاً بحق قاتل الناشطة "شيلان" وعائلتها

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد، يوم الاثنين، ثلاثة احكام بالإعدام شنقاً بحق قاتل الناشطة " شيلان " وعائلتها.

وقال إعلام مجلس القضاء الاعلى في بيان صدر، اليوم، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات بغداد الكرخ بهيئتها الثالثة أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً لثلاث مرات على المجرم الذي قتل الناشطة الصيدلانية شيلان دارا ووالديها.

وأوضح البيان، أن "المجرم نفذ جرائم القتل عندما كان ينفذ عملية سرقة لممتلكات العائلة في شقتهم الواقعة ببغداد  المنصور" .

وأضاف أن "المحكمة أصدرت قرارها بتنفيذ العقوبة بالتعاقب على المجرم وفق المادة 406 / 1 /أ من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستدلال  بأمر  مجلس الوزراء رقم 3/ أولا  /4 لسنة 2004".

يذكر أن الجريمة حدثت مساء الثلاثاء الموافق، (15ايلول 2020) بعد اقتحام منزل الصيدلانية شيلان دارا رؤوف في منطقة المنصور ببغداد التي قتلت برفقة والديها بطريقة وحشية.

وفي اليوم التالي، تمكنت قوة من مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان بالتعاون مع وكالة الاستخبارات العراقية، من اعتقال المنفذ الذي فر بعد جريمته إلى اربيل.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أن منفذ الجريمة يسكن في مدينة الصدر ببغداد، ويعمل عنصر أمن FBS  في حماية سفارة قريبة من منزل الضحية في منطقة المنصور، مشيراً إلى أنه وقبل تنفيذ الجريمة بثلاثة أيام حصل احتكاك بين المنفذ و"شيلان" بعد التحرش بها لفظياً".

وأضاف المصدر، أن منفذ الجريمة قام ايضاً بسرق اكثر من 200 الف دولار امريكي من منزل الضحية، ولاذ بالفرار الى اربيل حيث اعتقل هناك.

 

 

 

 

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