صدور توجيه عسكري برفع السيطرات داخل الموصل كافة والقرار يدخل حيز التنفيذ

شفق نيوز/ اصدر قائد عمليات نينوى اللواء الركن محمود الفلاحي، يوم الثلاثاء، امراً يقضي برفع جميع السيطرات الموجودة داخل مدينة الموصل بما فيها الموجودة داخل أحياء المدينة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، نقلا عن الفلاحي، إنه "لم يعد هنالك حاجة لهذه السيطرات"، موضحا أن "الاكتفاء يكون بالمرابطات الأمنية فقط".

وبدأت افواج طوارئ شرطة محافظة نينوى برفع عشرات السيطرات التابعة لها داخل مدينة الموصل تنفيذاً لهذا الامر بعد موافقة قائد الشرطة على توجيه قائد عمليات نينوى.

هذا وستشهد مدينة الموصل تغييراً في تنقلات افواج الطوارئ وتبديلا لقواطع المسؤولية بين جانبي الموصل الايمن والايسر لكن لم يُحدد لغاية الآن الافواج التي ستشملها التنقلات او عددها .

هذا ولم تشهد الموصل ثاني كبريات مدن العراق أي عمليات أرهابية منذ أكثر من عام وتعيش في جو امني هادئ رغم وجود بقايا لخلايا تنظيم داعش في بعض المناطق النائية في عموم نينوى وخصوصاً المناطق الجنوبية منها.