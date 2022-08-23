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صدور توجيهات بمنع دخول أي رتل عسكري بلا موافقات إلى بغداد مع تشديد في السيطرات

Category: أمـن

Date: 2022-08-23T16:06:40+0000
صدور توجيهات بمنع دخول أي رتل عسكري بلا موافقات إلى بغداد مع تشديد في السيطرات

شفق نيوز/ وجهت قيادة عمليات بغداد، يوم الثلاثاء، بمنع دخول أي أرتال عسكرية قادمة من المحافظات إلى داخل العاصمة، وتشديد إجراءات التفتيش عند مداخلها، ومنع المظاهر المسلحة داخل المدن.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "توجيهاً أمنياً صدر بمنع دخول أي قوة عسكرية او رتل يحمل السلاح الى العاصمة بغداد من دون موافقات أصولية ورسمية صادرة من قيادة العمليات المشتركة".

وأضاف أن التوجيه تضمن أيضاً "يمنع منعاً باتاً السماح بأي مظاهر مسلحة داخل المدن، وتشديد التفتيش الدقيق في السيطرات كافة على الأشخاص المطلوبين للقضاء".

وأشار إلى أنه "سيتم معاقبة آمر السيطرة أو الفوج وتحميله المسؤولية كاملة في حال مرور أي رتل بدون موافقات أصولية".

يأتي ذلك في وقت تشهد العاصمة بغداد تصاعداً في وتيرة احتجاجات التيار الصدري، حيث نقلوا صباح اليوم اعتصامهم من مجلس النواب إلى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء.

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