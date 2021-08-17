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صدور العشرات من مذكرات القبض على خلفية مسحات كورونا الوهمية في ميسان

Category: أمـن

Date: 2021-08-17T13:16:18+0000
صدور العشرات من مذكرات القبض على خلفية مسحات كورونا الوهمية في ميسان

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع في محافظة ميسان، يوم الثلاثاء، عن صدور العشرات من مذكرات القبض بحق أفراد في شرطة النجدة، على خلفية مسحات كورونا الوهمية، فيما أوضحت دائرة صحة المحافظة تفاصيل اعتقال بعض منتسبيها بهذه القضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قاضي محكمة تحقيق النزاهة أصدر مذكرات قبض بحق 45 عنصرا في شرطة النجدة بميسان، لحصولهم على كتب إجراء مسحات مزورة تشير إلى إصابتهم بفيروس كورونا لغرض الحصول على إجازات من قبل قياداتهم الأمنية".

وبين أن "أوامر القبض تم تنفيذ عددا منها حتى الآن، في حين ماتزال الأجهزة الأمنية تلاحق المطلوبين المتبقين".

من جانبه، أوضح مسؤول اعلام صحة ميسان، محمد الكناني، لوكالة شفق نيوز، ان "ثلاثة منتسبين يعملون في دائرة صحة المحافظة تم اعتقالهم من قبل قسم تحقيق النزاهة، بتهمة تزوير مسحات كوفيد 19 في داخل قسم الحميات".

وأشار إلى أن المعتقلين "قيد التحقيق حاليا، بانتظار ورود التقارير الفنية من الأطباء، لبيان مدى تقصيرهم بعملية إجراء المسحات من عدمه".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن ضبط متهمين يـزوّدون موظفين بتقارير وهمية للإصابة بكورونا لقاء مبالغ ماليَّة.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها تمكَّنت من ضبط مسؤول وأربعة موظَّفين في مركز تابع لصحَّة ميسان، مبيّنة أنَّهم أقدموا على تزويد منتسبين في دوائر الدولة بتقارير وهميَّة تتضمَّن الإصابة بفيروس كورونا؛ بغية منحهم إجازات مرضيَّة.

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