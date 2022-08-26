صدمة .. الكشف عن هوية قاتل عنصر البيشمركة ووالدته في خانقين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في خانقين، ان قوات الامن القت القبض على قاتل منتسب في البيشمركة مع والدته في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوات من الشرطة وبالتنسيق مع الأجهزة الاستخبارية تمكنت من القاء القبض على قاتل منتسب في البيشمركة ووالدته في منزلهم في حي بختياري الأول في خانقين.

وكشف المصدر، ان القاتل هو شقيق المنتسب وابن الام الضحية، مبينا أن القاتل برر جريمته بالاضطهاد المعيشي والعوز المالي وعدم تلبية مطالبه الحياتية من قبل شقيقه ووالدته.

وبحسب ادعاء القاتل انه أراد تخويف شقيقه والضغط عليه الا ان اطلاقة نارية أصابت شقيقه وفور اسراع والدته نحوه اضطر الى اطلاق النار عليها، وفقا للمصدر.

واكد المصدر ان القاتل سيخضع لفحص الدم والتأكد من عدم تعاطيه المخدرات التي تعد سببا في هذه الجريمة البشعة.

وكان مصدر امني في خانقين قد افصح في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، عن تفاصيل حادثة اغتيال ام وابنها في حي بختياري اليوم الجمعة.

وقال المصدر، ان مجهولين اقتحموا منزل منتسب في قوات البيشمرگة تولد 1995، وقتلوه باطلاقات نارية مع والدته البالغة من العمر 55 عاما في منطقة بختياري الأولى بقضاء خانقين مشيرا الى وجود اثار طلقات نارية على أجسادهما.