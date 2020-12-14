أصدر أوامر تعيين وصرف قروض..القبض على متهم بالاحتيال في بغداد

شفق نيوز/ القت قوة من الشرطة، يوم الاثنين، القبض على متهم بعمليات نصب واحتيال على المواطنين.

وذكر بيان صادر من قيادة شرطة بغداد ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مفارز مركز شرطة باب الشيخ ألقت القبض على متهم يقوم بعمليات النصب والاحتيال على المواطنين لغرض اصدار اوامر ادارية مزورة بالتعيين وسحب قروض من المصارف وإصدار هويات الرعاية الاجتماعية وإصدار بطاقات الماستر كارد المزورة.

وأضاف البيان؛ أنه بعد ورود معلومات بتواجد المتهم ضمن قاطع مركز شرطة باب الشيخ التابع للقيادة تم تشكيل فريق عمل والقاء القبض عليه واصطحابه الى مركز الشرطة اعترف صراحة بقيامه بالاحتيال على المواطنين وانتحال صفة موظف في الرعاية الإجتماعية.

ولفت البيان إلى أنه بعد اعتقاله (المتهم) توجه عدد من المواطنين وهم من ضحايا عمليات النصب التي قام بها المتهم وطلبوا الشكوى ضده وتم تدوين اقوالهم جميعا وعرضها على السيد القاضي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.