سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صدام يوجه بانطلاق صفحة جديدة من العمليات الأمنية في البصرة

Category: أمـن

Date: 2021-03-06T04:12:31+0000
صدام يوجه بانطلاق صفحة جديدة من العمليات الأمنية في البصرة

شفق نيوز/ قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام يوم السبت بانطلاق الصفحة الثالثة من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق في مناطق شمال وجنوب محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وتشن القوات الأمنية عمليات تفتيش واسعة النطاق باسم "الوعد الصادق" لمصادرة الأسلحة غير المرخصة واعتقال المطلوبين للقضاء العراقي.

وكثيراً ما تشهد البصرة نزاعات قبلية تستخدم فيها أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العدوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والاخر.

related

إحباط سرقة في حقل نفطي بالبصرة

Date: 2020-06-12 16:19:16
إحباط سرقة في حقل نفطي بالبصرة

إنطلاق عملية أمنية واسعة اقصى جنوبي العراق

Date: 2020-12-12 05:05:19
إنطلاق عملية أمنية واسعة اقصى جنوبي العراق

إنطلاق عملية أمنية "واسعة" لملاحقة داعش شمال شرق ديالى

Date: 2021-02-28 05:02:45
إنطلاق عملية أمنية "واسعة" لملاحقة داعش شمال شرق ديالى

إنطلاق عملية مشتركة لبسط الأمن أقصى جنوبي العراق

Date: 2020-12-05 05:35:24
إنطلاق عملية مشتركة لبسط الأمن أقصى جنوبي العراق

العثور على جثة بمنطقة كوردستانية وانتحار امرأتين ببغداد والبصرة

Date: 2020-11-03 09:39:46
العثور على جثة بمنطقة كوردستانية وانتحار امرأتين ببغداد والبصرة

استنفار امني عام بالبصرة

Date: 2020-04-29 12:30:07
استنفار امني عام بالبصرة

المشتركة تعلن نتائج العملية العسكرية لحصر السلاح في البصرة وتطلق تحذيرا

Date: 2020-09-05 09:23:24
المشتركة تعلن نتائج العملية العسكرية لحصر السلاح في البصرة وتطلق تحذيرا

مصدر يكشف عن حصيلة أولية لعدد الاصابات في أم قصر

Date: 2019-12-09 20:38:06
مصدر يكشف عن حصيلة أولية لعدد الاصابات في أم قصر