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الكاظمي يعقد اجتماعاً أمنياً "استثنائياً" وسط إعلان لتغيير الخطط الأمنية جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-01-22T08:58:41+0000
الكاظمي يعقد اجتماعاً أمنياً "استثنائياً" وسط إعلان لتغيير الخطط الأمنية جنوبي العراق

شفق نيوز/ عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني يوم الجمعة جلسة استثنائية برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وفقاً لبيان مقتضب صادر عن المكتب الاعلامي للأخير.

وتأتي هذا الجلسة عقب سقوط قرابة 150 شخصا بين قتيل وجريح امس الخميس عندما فجر انتحاريان سترتيهما الناسفتين وسط جموع من الكسبة والمتبضعين في سوق باب الشرقي وسط العاصمة العراقية بغداد.

وفي البصرة اقصى جنوبي العراق أعلن قائد عملياتها اللواء الركن أكرم صدام ان القيادة ستقوم بتغيير الخطط الخاصة بعمليات "الوعد الصادق" في محافظة البصرة وذلك نظرا المتغيرات الساحة الأمنية .

واضاف صدام أن "قواتنا الأمنية اتخذت جميع الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين الحماية للمهرجان الرياضي الذي سيقام على المدينة الرياضية "

ونوه الى ان "قيادة العمليات اتخذت بعض الاجراءت والتحوطات الامنية كإجراء احترازي بعد أحداث بغداد"

وتابع بالقول "نطمئن أبناء محافظة البصرة بأن البصرة آمنة بأهلها وما تناقلتة البعض من مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار غير صحيحة الغاية منها إرباك الوضع الامني للمدينة".  

واعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الخميس، عن إصدار أوامر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإقالة 5 قادة أمن بارزين من مناصبهم على خلفية تفجيري بغداد.

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