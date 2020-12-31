صدام يعلن استنفاراً لتأمين احتفالات رأس السنة ويضع عقوبات لمطلقي العيارات

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام، يوم الخميس، عن استنفار لجميع مديرياته بهدف تأمين مراسم أعياد الميلاد وراس السنة الميلادية الجديدة.

وأشار صدام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "تأمين الأماكن العامة ألتي تشهد توافد المواطنين الأحياء مراسيم أعياد الميلاد وراس السنة الميلادية الجديدة"، موضحا ان "القوات الأمنية سيكون لها إنتشار واسع ضمن قاطع المسؤولية خصوصا مركز محافظة البصرة خلال أعياد الميلاد".

وأكد صدام "استنفار جميع المديريات الخدمية لتأدية مهام عملها الأمني خلال الاحتفالات الخاصة"، مضيفا "علينا أن نعبر عن فرحتنا بحلول العام الجديد بشكل حضاري والابتعاد عن مواقع الخطر والحفاظ على حياة المواطنيين".

وشدد بالقول "يمنع منعا باتا إستخدام الأسلحة النارية تحت أي ذريعة كانت وعدم إطلاق العيارات النارية وعلى القوات الأمنية إتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذة الجانب".

ودعا صدام أبناء محافظة البصرة إلى "التعاون مع القوات الأمنية لنجاح الخطة الأمنية الخاصة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع العراقيين".