صدام يحذر المتجاوزين على مؤسسات الدولة ويتوعدهم بمحاسبة قانونية

شفق نيوز/ أكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام، يوم الاثنين، أن أي تعرض سلبي أو تجاوز على الهيئات والمؤسسات والكوادر العاملة ضمن إطار الدولة في محافظة البصرة مرفوض ويحاسب عليه القانون.

وقال صدام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية حريصة كل الحرص على تأمين الحماية للكوادر الطبية والمنشآت الحيوية لمديرية صحة البصرة".

وأضاف أن "قيادة العمليات ستقوم بتعزيز الموقف الأمني للمستشفيات والمراكز الصحية في مركز محافظة البصرة".

وثمن صدام "الدور الكبير والعمل الإنساني لمديرية صحة البصرة والكوادر الطبية خلال الفترة الماضية التي شهدت تفشي فايروس كورونا".

وتابع انه "على القوات الأمنية المرابطة والمسؤولة على حماية المستشفيات تحمل مسؤوليتها الأمنية الخاصة بحماية منتسبي وزارة الصحة أثناء فترة الدوام الرسمي".

وأعلنت دائرة صحة البصرة في وقت سابق عن وقوع اعتداء على الكوادر الصحية في طوارئ مستشفى الفيحاء التعليمي بالمحافظة، من قبل "خارجين عن القانون".