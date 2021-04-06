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صدام: جهات خارجة عن القانون تدفن الأسلحة في أماكن أقصى جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-04-06T08:34:26+0000
صدام: جهات خارجة عن القانون تدفن الأسلحة في أماكن أقصى جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام يوم الثلاثاء بأن القوات الأمنية وبالتنسيق مع الوكالات الاستخبارية توفرت لديها معلومات تؤكد قيام بعض الأشخاص بدفن السلاح والعتاد بالقرب من المناطق السكنية والبساتين والأبنية المهجورة والسفن الغارقة على ضفاف شط العرب وبقية الأنهار والمشاريع الاروائية .

ووفقا لقائد العمليات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فإن القوات الأمنية قامت بعمليات دهم وتفتيش في تلك المناطق  تمكنت خلالها من مصادرة أسلحة خفيفة واعتدة مختلفة الأنواع البعض منها كانت مخبئة تحت الأرض.

وتشن القوات الأمنية عمليات تفتيش واسعة النطاق بين فترة وأخرى لمصادرة الأسلحة غير المرخصة واعتقال المطلوبين للقضاء العراقي في البصرة.

وكثيراً ما تشهد البصرة نزاعات قبلية تستخدم فيها أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة اضافة الى انتشار عصابات للسرقة والتهريب وترويج المخدرات.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العدوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والاخر.

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